Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На стадии 1/4 финала он обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Алькарас выполнил один эйс и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинальном матче турнира Алькарас сыграет с победителем пары Николас Джарри — Себастьян Баэс.

Призовой фонд грунтового турнира в Рио-де-Жанейро составил $ 2 013 940. Его действующим чемпионом является Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.