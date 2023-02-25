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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На стадии 1/4 финала он обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Алькарас выполнил один эйс и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинальном матче турнира Алькарас сыграет с победителем пары Николас Джарри — Себастьян Баэс.

Призовой фонд грунтового турнира в Рио-де-Жанейро составил $ 2 013 940. Его действующим чемпионом является Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.

Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
25 февраля 2023, суббота. 01:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 0  
         
Душан Лайович
80
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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