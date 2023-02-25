Александр Бублик проиграл Хуберту Хуркачу и не смог выйти в финал турнира в Марселе

Казахстанский теннисист Александр Бублик (50-я ракетка мира) проиграл поляку Хуберту Хуркачу (11-я ракетка мира) в полуфинале турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.

Хуркач обыграл Бублика со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Казахстанец выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из трёх. На счету Хуберта Хуркача 22 эйса, ноль ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из девяти возможных.

В финале турнира Хуркач встретится с победителем матча Бенжамен Бонзи — Артюр Фил (оба Франция). Финал состоится завтра, 26 февраля. Призовой фонд составил € 707 510.