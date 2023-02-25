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Александр Бублик проиграл Хуберту Хуркачу и не смог выйти в финал турнира в Марселе

Александр Бублик проиграл Хуберту Хуркачу и не смог выйти в финал турнира в Марселе
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Казахстанский теннисист Александр Бублик (50-я ракетка мира) проиграл поляку Хуберту Хуркачу (11-я ракетка мира) в полуфинале турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.

Хуркач обыграл Бублика со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Казахстанец выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из трёх. На счету Хуберта Хуркача 22 эйса, ноль ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из девяти возможных.

В финале турнира Хуркач встретится с победителем матча Бенжамен Бонзи — Артюр Фил (оба Франция). Финал состоится завтра, 26 февраля. Призовой фонд составил € 707 510.

Марсель. 1/2 финала
25 февраля 2023, суббота. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 4  
         
Александр Бублик
50
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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