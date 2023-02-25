Барбора Крейчикова неожиданно обыграла Игу Свёнтек и стала победительницей турнира в Дубае
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (30-я ракетка мира) выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, обыграв в финале польку Игу Свёнтек (первая ракетка мира). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.
Крейчикова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Барбора выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. У Иги Свёнтек два эйса, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Для Крейчиковой это шестой трофей в карьере.
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