Крейчикова стала 5-й теннисисткой, обыгравшей всех представительниц топ-3 на одном турнире

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (30-я ракетка мира) на победном для себя турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) обыграла четырёх теннисисток из топ-10 мирового рейтинга WTA.

Второй круг: Барбора Крейчикова — Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) — 6:4, 4:6, 7:5.

Четвертьфинал: Барбора Крейчикова — Арина Соболенко (вторая ракетка мира) — 0:6, 7:6 (7:2), 6:1.

Полуфинал: Барбора Крейчикова — Джессика Пегула (третья ракетка мира) — 6:1, 5:7, 6:0.

Финал: Барбора Крейчикова — Ига Свёнтек (первая ракетка мира) — 6:4, 6:2.

Она стала пятой в истории теннисисткой, которая на одном турнире сумела обыграть всех представительниц топ-3 мирового рейтинга, — после Штеффи Граф («Ролан Гаррос» — 1999), Серены Уильямс (Майами-2002), Винус Уильямс (Итоговый-2008) и Арины Соболенко (Итоговый-2022).

Отметим, за предыдущие 24 матча она обыграла столько же теннисисток из топ-10 мирового рейтинга. Для 27-летней Крейчиковой этот трофей стал шестым в карьере (в одиночном разряде).