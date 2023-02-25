Свёнтек неожиданно проиграла финал «тысячника»! Крейчикова победила весь топ-3 в Дубае

В субботу в Дубае (ОАЭ) завершился престижный турнир категории WTA-1000, первый «тысячник» сезона-2023. В одиночном разряде в финал вышли первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек и бывший второй номер рейтинга WTA чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года чешка Барбора Крейчикова, которая на этот раз даже не была в числе сеяных. Свёнтек дошла до финала, затратив необходимый минимум усилий. В полуфинале с американкой Кори Гауфф, правда, пришлось чуть поднапрячься (6:4, 6:2), а вот в предыдущих двух матчах полька отдала соперницам, которыми были Лейла Фернандес и Людмила Самсонова, лишь три гейма! Был у Иги и незапланированный отдых, случившийся после того, как чешка Каролина Плишкова снялась перед четвертьфиналом.

При этом Свёнтек пришлось выступать на фоне простуды. Обычно такие вещи не лучшим образом сказываются на выступлениях, но, по словам польки, это не тот случай. «Это не влияет на мою способность бегать и так далее. Я хорошо себя чувствую. Сейчас у меня болит горло. Но это типично. Да, я просто простудилась. Уже не в первый раз во время турниров. Я уже опытна в этом смысле (улыбается)», — говорила она на пресс-конференции после победы в полуфинале.

И приоткрыла секрет успеха: «Думаю, работа, которую я провожу, окупается. Нельзя сказать, почему на одной неделе выступаешь хорошо, а на другой — не очень. Но у меня чувство, что мне немного легче играть на более медленном хардовом покрытии, если сравнить с тем, которое было в Австралии [на Australian Open Свёнтек проиграла в четвёртом круге]. Я чувствую, что в таких условиях способна сделать больше. И я использую это».

Крейчикова же шла по сетке с приключениями. Так, во втором круге она дожала первую ракетку России Дарью Касаткину (6:4, 4:6, 7:5), в четвертьфинале выдала впечатляющий камбэк во встрече с Ариной Соболенко (0:6, 7:6, 6:1), а в полуфинале не без нервов прошла Джессику Пегулу (6:1, 5:7, 6:0).

«Матч со Свёнтек? Надо хорошо выспаться и подготовиться наилучшим образом. Мне ведь предстоит игра с лучшей теннисисткой мира. Это всегда большой вызов. Мне нравятся такие вызовы. Ожидаю, что будет очень сложно. Она в отличной форме, хорошо играет. Уверена, что и я играю хорошо. Думаю, мне удастся найти план, который поставит её в невыгодное положение. Верю, что у меня есть этот шанс», — говорила Крейчикова на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Барбора Крейчикова Фото: Christopher Pike/Getty Images

В прошлом Свёнтек и Крейчикова трижды встречались на корте. В 2021 году полька дважды победила чешку, а вот в прошлогоднем финале в родной для себя Остраве Барбора взяла реванш, одержав волевую победу. Отчётный финал начался неожиданно — с того, что Крейчикова взяла гейм на подаче Свёнтек. В середине сета соперницы вдруг принялись обмениваться брейками, но преимущество-то было уже у чешки! В 10-м гейме Барбора под ноль взяла свою подачу, а вместе с ней и сет — 6:4.

Во второй партии Свёнтек попыталась перехватить инициативу. Она уверенно брала геймы на своей подаче, а на чужой имела брейк-пойнты, но не воспользовалась ими. А в пятом гейме случился перелом: Крейчикова сделала брейк, после чего Свёнтек не взяла уже ни одного гейма! Окончательный счёт — 6:4, 6:2 в пользу чешки.

«Очень, очень хорошая игра в исполнении Барборы Крейчиковой, ей-богу», — написал журналист Бен Ротенберг в своих соцсетях.

«Барбора Крейчикова была та-а-ак хороша», — отметил журналист Жозе Моргадо.

Так Крейчикова, завоевавшая шестой титул в карьере (и первый на «тысячнике»), стала пятой в истории теннисисткой, которая на одном турнире сумела обыграть всех представительниц топ-3 мирового рейтинга, — после Штеффи Граф («Ролан Гаррос» — 1999), Серены Уильямс (Майами-2002), Винус Уильямс (Итоговый-2008) и Арины Соболенко (Итоговый-2022). По ходу турнира Барбора обыграла во втором круге восьмую ракетку мира Дарью Касаткину, в 1/4 финала Арину Соболенко (2), в полуфинале Джессику Пегулу (3) и в решающем матче Игу Свёнтек (1).

Также напомним, что в Дубае, помимо Самсоновой и Касаткиной, дошедших до третьего и второго круга соответственно, выступили ещё три россиянки: Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарёва. Все они прекратили борьбу в первом раунде. А вот в парном разряде наши соотечественницы добились успеха: Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова завоевали первый совместный титул.

На следующей неделе в календаре WTA запланированы два турнира: в Монтеррее (Мексика) и в Остине (США). А в марте пройдут «тысячники» в Индиан-Уэллсе и в Майами, куда должны приехать все сильнейшие, если не помешают травмы.