Экс первая ракетка мира Мугуруса покинет топ-100 рейтинга WTA

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса покинет первую сотню рейтинга WTA. В онлайн-рейтинге Мугуруса занимает 127-е место из-за незащищённых очков за прошлогодний выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Ранее испанская теннисистка высказалась о своём отношении к рейтингу в текущем сезоне.

«Я чувствую, что в этом году действительно решающую роль сыграет самовыражение и спокойствие. В прошлом году я оказала на себя большое давление, пытаясь изо всех сил заставить себя вернуться на вершину. Конечно, такой способ не помог мне, наоборот, только усложнил ситуацию, ещё больше усложнив всё. В 2023 году рейтинг, безусловно, будет важен, но он точно не будет моим приоритетом, как это было в прошлом. Теперь всё дело в том, чтобы наслаждаться временем, которое я проведу на корте до конца своей карьеры, и пытаться привезти домой как можно больше трофеев, и только после этого я буду обращать внимание на своё турнирное положение», — приводит слова Мугурусы Thenationalnews.com.

В текущем сезоне 29-летняя Мугуруса уже пропустила турнир категории WTA-500, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), а также объявила, что не сыграет на американских турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте и апреле.