Блинкова вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв Ли
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В стартовом матче Блинкова нанесла поражение американке Энн Ли, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Блинкова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ли подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Остине Блинкова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой соревнований Магдой Линетт из Польши и соотечественницей Варварой Грачёвой.
Напомним, в основной сетке турнира в Остине ещё две россиянки: третья сеяная Анастасия Потапова и Анна Калинская.
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