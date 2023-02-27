Блинкова вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв Ли

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В стартовом матче Блинкова нанесла поражение американке Энн Ли, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Блинкова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ли подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Остине Блинкова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой соревнований Магдой Линетт из Польши и соотечественницей Варварой Грачёвой.

Напомним, в основной сетке турнира в Остине ещё две россиянки: третья сеяная Анастасия Потапова и Анна Калинская.