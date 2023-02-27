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Блинкова вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв Ли

Блинкова вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв Ли
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В стартовом матче Блинкова нанесла поражение американке Энн Ли, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Блинкова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ли подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Остине Блинкова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой соревнований Магдой Линетт из Польши и соотечественницей Варварой Грачёвой.

Напомним, в основной сетке турнира в Остине ещё две россиянки: третья сеяная Анастасия Потапова и Анна Калинская.

Остин. 1-й круг
27 февраля 2023, понедельник. 21:05 МСК
Анна Блинкова
72
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Энн Ли
184
США
Энн Ли
Э. Ли
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