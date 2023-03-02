Варвара Грачёва обыграла Анну Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Остине
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (82-я вторая ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), одолев соотечественницу Анну Блинкову (72-я ракетка мира).
Варвара Грачёва одержала победу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. На счету Анны Блинковой два эйса, шесть ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи. Варвара Грачёва пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинальном матче Варвара Грачёва сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Хитер Уотсон (Великобритания). Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составляет $ 259 303.
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