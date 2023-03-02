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Видеообзор обидного поражения Анастасии Потаповой от Кэти Волынец на турнире в Остине

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), проиграв американке Кэти Волынец (92-я ракетка мира).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.

Анастасия Потапова потерпела поражение со счётом 7:5, 2:6, 5:7. Отметим, что россиянка проиграла третий сет со счёта 5:0, имея матчбол. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Кэти Волынец два эйса, две ошибки на подаче и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинальном матче Кэти Волынец сыграет с соотечественницей Питон Стирнс. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составляет $ 259 303.