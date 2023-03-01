Анастасии Потаповой ещё долго будет сниться в кошмарах этот матч в Остине.

21-летняя россиянка проиграла сверстнице из США после 5:0 и матчбола в 3-м сете! Как так?

На этой неделе в женском теннисном календаре значатся два турнира категории WTA-250. Один из них проходит в Монтеррее (Мексика), а другой — в Остине (США). В Остин заявились сразу пять россиянок: Анастасия Потапова (3), Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Анна Калинская и Эрика Андреева (LL). Предполагалось, что наивысшие шансы должны быть у Потаповой. 21-летняя спортсменка сейчас явно на подъёме. В конце февраля она поднялась на 28-е место в рейтинге WTA – это лучший результат в её карьере. На Открытом чемпионате Австралии, правда, она прекратила борьбу во втором круге, зато завоевала титул на турнире в Линце в середине февраля.

Все наши девушки дружно шагнули во второй круг. Особенно приятен успех Грачёвой — Варвара в трёх сетах расправилась с первым номером посева Магдой Линетт, неожиданно сверкнувшей на Australian Open (полька тогда вышла в полуфинал). Расписание составили так, что в первом матче второго раунда на корт вышла Потапова, чьей соперницей была 21-летняя американка Кэти Волынец, её ровесница. Волынец занимает 92-е место в рейтинге WTA, и фаворитом матча закономерно считалась россиянка.

В первом сете у обеих теннисисток были проблемы с подачей. Подарив друг другу по три (!) брейка, спортсменки дошли до счёта 5:5, после чего Потапова взяла свою подачу, затем чужую и оформила победу в партии — 7:5. Во втором сете Волынец взяла реванш, причём сделала это убедительно. Американка на старте партии дважды взяла подачу соперницы, после чего без особых нервов довела дело до победы — 6:2.

А третий сет этого удивительного матча запомнится надолго. Потапова принялась уничтожать соперницу: россиянка сделала два брейка и повела 5:0. Казалось, вот она, победа, только руку протяни! В шестом гейме Анастасия имела матчбол на подаче соперницы, но не смогла реализовать его. Этот гейм она проиграла, равно как и следующий. Тем не менее счёт всё равно оставался комфортным — 5:2 в пользу Потаповой. А дальше… Дальше случился какой-то необъяснимый провал. За следующие пять геймов россиянка взяла лишь три очка. Так Анастасия отдала Кэти почти выигранный матч.

«СЕМЬ ГЕЙМОВ ПОДРЯД! Кэти Волынец выдала потрясающий камбэк — от 0:5 в третьем сете к победе 7:5 над Потаповой», — так прокомментировала событие пресс-служба WTA.

«Если верить не переставая, всё может измениться, — это и произошло!» — приводит слова Волынец пресс-служба WTA.

Остаётся добавить, что Грачёва и Блинкова во втором круге сразятся друг с другом, Калинская выйдет на корт с подзабытой американкой Коко Вандевей (двукратная полуфиналистка ТБШ, бывшая девятая ракетка мира), а Андреева — с немкой Анной-Леной Фридзам.