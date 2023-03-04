Ник Кирьос отреагировал на откровения Даниила Медведева о своём образе жизни

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на откровенные высказывания чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева о своём образе жизни.

« Я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные практики, йога, растяжка, всё такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным. Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные», — сказал Медведев после выхода в третий финал турнира ATP подряд. Это произошло в Дубае. За титул Даниил сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

«Да, сэр… А ещё ты один из самых усердно работающих игроков в туре!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.