Украинский телеканал отказался транслировать матч Медведева с Рублёвым в финале Дубая

Украинский телеканал Setanta Sports отказался транслировать финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где за титул сразятся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Примечательно, что ранее телеканал показывал все матчи данных соревнований.
«Команда Setanta Sports приняла решение отказаться от показа финального поединка на турнире в Дубае, где будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублёв – два российских теннисиста. Слава Украине!» — выступили с заявлением представители телеканала.
Интересно, что в этом матче Медведев и Рублёв также разыграют звание первой ракетки России. В полуфинале турнира Медведев победил 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, а Рублёв впервые в карьере обыграл немца Александра Зверева.
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