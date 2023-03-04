Даниил Медведев выиграл 18-й трофей в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2. Этот трофей стал для Даниила 18-м в карьере.

В коллекции россиянина также есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Роттердаме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Дохе, Цинциннати, Софии, Париже, на US Open, в Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.

Отметим, что Медведев выиграл третий турнир подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.