The Daily Telegraph: российским теннисистам разрешат сыграть на грядущем Уимблдоне

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании, в том числе Уимблдоне, сообщает The Daily Telegraph.

При этом издание отмечает, что, возможно, игрокам из этих стран придётся подписать документ, подтверждающий, что они никоим образом не будут «продвигать или прославлять» политику России на Украине во время участия в соревнованиях.

Отметим, что данную информацию подтвердил авторитетный журналист Джон Вертхейм из Sports Illustrated.

Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политике ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.