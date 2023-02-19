Британцы доигрались? Один из старейших турниров могут исключить из теннисного календаря

Пока Даниил Медведев разбирался с конкурентами на турнире в Роттердаме — россиянин вышел в финал и завоевал 16-й в карьере титул, — а Ига Свёнтек громила соперниц в Дохе, теннисный мир всколыхнула важная новость. По информации Daily Mail, турниры в Лондоне и Истбурне — первый также известен как Queen's Club Championships — могут потерять свои места в календаре сезона, если российским и белорусским теннисистам вновь запретят участие.

Что происходит?

ATP и WTA продолжают оказывать давление на Ассоциацию лаун-тенниса (LTA), ответственную за проведение турниров. Напомним, в 2022 году LTA запретила россиянам и белорусам выступать на своих турнирах, а это не только Уимблдон, который лишили рейтинговых очков, но и вышеозначенные Лондон и Истбурн.

Если бан России и Беларуси со стороны британского тенниса будет оставлен в силе, ATP и WTA могут отобрать у LTA лицензии на проведение соответствующих турниров и передать их другим — тем организаторам и инвесторам, кто предложит достойные суммы. О потере Уимблдона речь, конечно, не идёт. Всё же это святыня не только для Британии, но и для всего тенниса как вида спорта. Но вот потеря Лондона и Истбурна стала бы для страны большим ударом.

«Ситуация чрезвычайно серьёзная. И я не думаю, что многие люди в полной мере оценивают её последствия», — приводит издание слова неназванного источника.

Теннисный турнир в Лондоне-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Есть важный нюанс, который может позволить LTA выйти сухим из воды. Допустим, организация, убоявшись возможных санкций со стороны ATP и WTA, решит отменить свой запрет для России и Беларуси. Но вопрос выдачи виз в любом случае находится в руках правительства Британии. Таким образом, если россиянам и белорусам откажут в визах, LTA окажется чистой в глазах боссов мирового тенниса — мол, мы-то сделали то, что вы хотели, а визы — это не к нам. Но есть и обнадёживающий момент: по информации того же издания, правительство не намерено отказывать в визах игрокам, чтобы не создавать ненужный прецедент. Если это действительно так, окончательное решение в любом случае остаётся за LTA. «Мы продолжаем переговоры с AELTC, правительством Британии и руководством туров по этому вопросу и надеемся, что удастся объявить результат как можно скорее», — сказал представитель организации.

Что это вообще за турниры?

Турниры в Лондоне и Истбурне проходят во второй половине июня и в силу этого традиционно используются теннисистами как подготовка к Уимблдону. Queen's Club Championships может похвастаться давней и богатой историей. Это вообще один из старейших турниров в мире: он проводится с 1890 года, то есть с конца позапрошлого века. До 1973 года в нём принимали участие и женщины, однако затем остались только мужчины.

Чаще всего в Лондоне побеждал трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей, который пять раз поднимал над головой трофей. Действующим чемпионом является финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, у которого уже два титула в Лондоне.

Маттео Берреттини с кубком Queen's Club Championships Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Турнир в Истбурне не может похвастаться столь богатыми традициями, ему всего 49 лет. С 2009 года на нём играют не только женщины, но и мужчины. В женской сетке чаще всего побеждала легендарная Мартина Навратилова — 11 титулов! А вот у мужчин нет явного лидера: у испанца Фелисьяно Лопеса и американца Тейлора Фритца по два титула.

Побеждали ли наши?

И не раз! Причём впервые — ещё в советское время. В 1973 году Ольга Морозова выиграла турнир в Лондоне. Забавно, но это был последний случай, когда в Queen's Club Championships играли и женщины — после этого прекрасный пол переехал в Истбурн. Здесь, к слову, у России сразу три победы в женском одиночном разряде: в 2004 году победила Светлана Кузнецова, в 2010-м — Екатерина Макарова, в 2013-м — Елена Веснина. А первый мужской турнир в Истбурне — было это в 2009 году — выиграл не кто иной, как Дмитрий Турсунов, нынешний тренер Белинды Бенчич.