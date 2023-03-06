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«Это так низко». Победитель ТБШ — об отказе Костюк жать руку Грачёвой после финала Остина

«Это так низко». Победитель ТБШ — об отказе Костюк жать руку Грачёвой после финала Остина
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», австралиец Пол Макнами высказался о том, что украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой по окончании финала турнира категории WTA-250 в Остине (США)

«Это так низко. Почему простой акт спортивного мастерства между двумя спортсменами, которые соревнуются как личности, не уважается? Выигрываете или проигрываете, вы должны смотреть в глаза своему противнику и пожать ему руку», — написал Макнами на своей странице в социальной сети.

Встреча между теннисистками завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Костюк. Марта Костюк впервые в карьере победила на турнире WTA. На счету Варвары Грачёвой пока нет ни одного титула WTA.

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