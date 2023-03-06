«Варе нужно было быть выше этого». Кафельников — об инциденте между Костюк и Грачёвой

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о том, что украинская теннисистка Марта Костюк и россиянка Варвара Грачёва не пожали руки по окончании финала турнира категории WTA-250 в Остине (США).

«Я видел концовку матча между Грачёвой и Костюк. Судя по видео, Варвара не сделала попытку пожать руку сопернице после матча, а сразу пошла к своей скамейке. Варе нужно было быть выше этого и попытаться держать этикет спорта. Это моё мнение», — написал Кафельников на своей странице в социальной сети.

Встреча между теннисистками завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Костюк. Марта Костюк впервые в карьере победила на турнире WTA. На счету Варвары Грачёвой пока нет ни одного титула WTA.