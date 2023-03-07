Президент ФТР объяснил, почему Давыденко так и не выиграл ни одного «Шлема»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, почему Николай Давыденко так и не выиграл ни одного турнира «Большого шлема».

Очень был быстрый, но не выносливый. Поэтому в трехсетовых матчах выигрывал и пять лет подряд в пятёрке был, но не брал ни одного «Шлема», так как там пятисетовый формат. Это предполагает другую функциональную подготовку и выносливость. А это воспитывается только до 16 лет. Пропустил этот период — и всё. А быстрота воспитывается только до 12 лет. Если ты ребёнка перегружаешь, то он быстрым не будет, а небыстрый в теннис не играет. Это тонкая вещь, которую тренер должен знать. Ведь у детей ещё не видно усталости на тренировках — чуть посидел и вроде такой же. А у них усталость копится: 70% в школах — перетренированные. А это чревато тем, что он быстрым не будет. И если это продолжать, какие потери в раннем возрасте для спорта и тенниса… Потому что он здоров, всё в порядке, но бегает он не быстро. И для тенниса ты уже не годишься», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым на «Чемпионате» читайте в ближайшее время.