«Финансирования недостаточно». Тарпищев сравнил бюджеты федераций тенниса России и США

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сравнил бюджеты федераций тенниса России и США.
Финансирования недостаточно ни в одном виде спорта. Бюджеты в разные годы — в зависимости от того, кто к нам пришёл — на организацию соревнований, командировки — максимум $ 10-15 млн в год, а у Америки только один «Шлем» даёт $ 120 млн. Это же турнир федерации. Почему в России нет крупных теннисных турниров? Потому что они не самоокупаются вообще. У нас в десятки раз меньше суммы, но при этом в элите и даём результат. Если бы можно было наши знания дать в регионы, центры были ли бы оснащены как надо, то можно было бы своими результатами весь мир похоронить — 583 турнира в прошлом году взяли, в этом — уже 61», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым на «Чемпионате» читайте в ближайшее время.
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