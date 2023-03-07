Варвара Грачёва вышла в финал квалификации на турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Варвара Грачёва в полуфинале квалификации турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) переиграла представительницу Хорватии Петру Марцинко со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В финале квалификации россиянка пока соперника не знает.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. За это время Грачёва выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Её соперница сделала два эйса, допустила две двойные и использовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов.

Ранее Грачёва (66-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в финале турнира категории WTA-250 в Остине (США) от украинки Марты Костюк (40-я ракетка мира). Встреча проходила на корте «Вествуд Кантри Клаб. Стэдиум» на хардовом покрытии.