«Можно я приеду на свадьбу?» Фанат сделал предложение девушке во время тренировки Свёнтек

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек провела тренировку на кортах Индиан-Уэллса с американкой Софьей Кенин. Прямо во время занятия один из болельщиков сделал предложение своей девушке, а затем сфотографировался с теннисисткой.

«Можно я приеду на свадьбу?» — отреагировала на событие польская спортсменка.

Фото: С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ТУРНИРА В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ

Ига Свёнтек на своём последнем турнире в Дубае дошла до финала, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Напомним, на Australian Open полька также не смогла выиграть титул, потерпев поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Теперь Свёнтек готовится к соревнованиям в Индиан-Уэллсе. На этих соревнованиях будет разыгран рекордный призовой фонд – $ 17,6 млн – по $ 8,8 млн у мужчин и женщин.