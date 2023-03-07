Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Факты об Индиан-Уэллсе-2023: отсутствие Джоковича и Надаля, шанс для Медведева, расписание, сетки, где смотреть

Медведев и Рублёв могут встретиться в полуфинале! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом
Даниил Сальников
Факты об Индиан-Уэллсе-2023
Аудио-версия:
Комментарии
В отсутствие Джоковича и Надаля шанс на успех получают многие, включая наших парней, только что разыгравших титул в Дубае.

Первый мужской «Мастерс» сезона, да ещё и объединённый с женским «тысячником» стартует в калифорнийском Индиан-Уэллсе в среду, 8 марта. Борьба развернётся не только за крупные призовые, 1000 рейтинговых очков, престижный титул, но и за звание первой ракетки мира у мужчин.

22-кратные чемпионы ТБШ вне игры

Ещё до опубликования сеток стало ясно, что в мужском одиночном разряде не выступят самые титулованные теннисисты – 22-кратные чемпионы ТБШ Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец после Australian Open никак не может восстановиться от травмы, снимается со всех соревнований, и пока даже нет ясности, где он начнёт играть. Но уже ясно, что по итогам Индиан-Уэллса в следующем рейтинге ATP, который выйдет 20 марта, Рафаэль впервые с 2005 года окажется вне топ-10. У Новака другая ситуация. После АО-2023 серб уже вернулся на корт, сыграл в Дубае, где уступил в полуфинале будущему чемпиону Медведеву, а вот в США его не пустили по той же причине, что и в прошлом году. Всё из-за принципиальной позиции Джоковича по вакцинации. Знаменитый теннисист попытался попросить для себя исключения, добрался до самых властных американских верхов. Однако всё напрасно. Границу пересечь ему не разрешили.

«Какой позор...» Реакция на отказ Новаку Джоковичу во въезде в США «Какой позор...» Реакция на отказ Новаку Джоковичу во въезде в США

Оазис в пустыне

Турнир появился в теннисном календаре в 1974 году. Поначалу он проходил в Тусоне (Аризона), Ранчо-Мираже и Ла-Квинте (Калифорния), и только с 1987 года окончательно обосновался в калифорнийском Индиан-Уэллсе. Это маленький городок в пустыне, где очень сухой климат и 354 дня в году светит солнце. Настоящий оазис. Условия для участников непростые – ветер постоянно наносит из пустыни песок на корт и хард превращается в наждачную бумагу. Рекордсменами по количеству титулов у мужчин являются Роджер Федерер и Новак Джокович, у которых по пять побед. Трижды здесь первенствовали Рафаэль Надаль, Майкл Чанг и Джимми Коннорс. У женщин до сих пор ни одна теннисистка не побеждала в Индиан-Уэллсе трижды. А по две победы у целой группы девушек, включая Серену Уильямс, Ким Клейстерс, Викторию Азаренко и Даниэлу Гантухову.

«Не считаю себя секс-символом». Как теперь выглядит звезда нулевых Даниэла Гантухова «Не считаю себя секс-символом». Как теперь выглядит звезда нулевых Даниэла Гантухова

Как россияне покоряли Индиан-Уэллс

Среди тех, кто дважды выигрывал Индиан-Уэллс, была и россиянка Мария Шарапова. Она отличилась в 2006 и 2013 годах. Ещё раз Мария была финалисткой (2012). Также чемпионский кубок в руках держали Вера Звонарёва (2009) и Елена Веснина (2017). А до финала также добирались Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017) и Дарья Касаткина (2018). А вот из российских мужчин никто до сих пор финалистом Индиан-Уэллса не был.

«Мои сухожилия износились, как нить». Шарапова ушла из спорта из-за боли и обрела счастье «Мои сухожилия износились, как нить». Шарапова ушла из спорта из-за боли и обрела счастье

Повторит ли Свёнтек Солнечный дубль?

Только две теннисистки в этом сезоне взяли по два титула – Белинда Бенчич и Арина Соболенко. А вот первая ракетка мира Ига Свёнтек пока первенствовала только в Дохе и потерпела поражение в финале Дубая от Крейчиковой. Что и говорить — польская спортсменка ещё далека от прошлогодней формы, когда она «штамповала» «тысячники» один за другим. В том числе Иге покорился в 2022-м Солнечный дубль – так ещё называют связку из двух крупных весенних турниров в Америке – Индиан-Уэллс и Майами. В этом сезоне Свёнтек уже проиграла нескольким теннисисткам – кроме Крейчиковой победу над ней праздновали американка Джессика Пегула (United Cup) и Елена Рыбакина из Казахстана (Australian Open).

Свёнтек неожиданно проиграла финал «тысячника»! Крейчикова победила весь топ-3 в Дубае Свёнтек неожиданно проиграла финал «тысячника»! Крейчикова победила весь топ-3 в Дубае

Соберёт ли Медведев покер?

После провала на Australian Open россиянин Даниил Медведев набрал потрясающие обороты. Он выиграл за три недели три титула подряд – на ATP-500 в Роттердаме, ATP-250 в Дохе и ATP-500 в Дубае. Серия победных матчей Даниила за это время достигла отметки 14. Удастся ли Медведеву добиться в Индиан-Уэллсе покера? Пока лучшим результатом россиянина за все годы выступления в Калифорнии был выход в четвёртый круг в 2021 году. Тогда турнир проходил в октябре, и россиянин вёл в матче с Григором Димитровым 1-0 по сетам и 4:1 с двумя брейками во второй партии. Но невероятным образом Медведев позволил сопернику одержать верх в трёх сетах.

Медведев выиграл русский финал в Дубае! Даниил обошёл Рублёва и станет 1-й ракеткой России Медведев выиграл русский финал в Дубае! Даниил обошёл Рублёва и станет 1-й ракеткой России

Борьба за первое место у мужчин

В очередной раз результаты на крупном турнире могут привести к смене лидера в мужском теннисе. На первое место, которое сейчас занимает Джокович 379-ю неделю за карьеру, претендует Карлос Алькарас, который уже был первой ракеткой мира с момента победы на US Open – 2022 до завершения Australian Open – 2023. В отсутствие Новака испанцу, который в прошлом году добрался в Индиан-Уэллсе до полуфинала, необходим сейчас титул. В таком случае Карлос снова станет лидером рейтинга. К началу апреля, после завершения ещё одного американского «Мастерса» в Майами, может появиться шанс обогнать Джоковича и у Стефаноса Циципаса, выступившего в прошлом году на Солнечном дубле не очень удачно. Греку с русскими корнями для этого необходим титул на одном из этих турниров и как минимум финал на другом.

Джокович побил великий рекорд Граф! Кто ещё долго был первым в рейтингах ATP и WTA Джокович побил великий рекорд Граф! Кто ещё долго был первым в рейтингах ATP и WTA

Рекордный призовой фонд

В Индиан-Уэллсе будет разыгран рекордный призовой фонд – $ 17,6 млн – по $ 8,8 млн у мужчин и женщин. Это почти на $ 1 млн больше, чем в 2022-м году ($ 16,7 млн). Чемпион в одиночном разряде получит $ 1 262 220, финалист – $ 662 360, и даже проигравшему в первом круге достанется неплохая сумма – $ 18 660.

Богатые невесты! Сколько заработали за карьеру Соболенко и Рыбакина после финала АО-2023 Богатые невесты! Сколько заработали за карьеру Соболенко и Рыбакина после финала АО-2023

Два российских дебютанта Индиан-Уэллса

Россию в одиночных сетках Индиан-Уэллса-2023 представляют 12 игроков. У мужчин это привычная тройка – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (13), а также Роман Сафиуллин. В первом круге квалификации проиграли Павел Котов и Александр Шевченко. У женщин в основу по рейтингу попали 8 теннисисток, и пять из них как сеяные начнут борьбу со второго круга – Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18), Анастасия Потапова (26), Анна Блинкова, Анна Калинская и Евгения Родина (SR). В стартовом раунде квалификации проиграли Эрика Андреева, Диана Шнайдер и Камилла Рахимова, а вот Варвара Грачёва пробилась в финал, где разыграет в ночь на 8 марта путёвку в основной турнир с немкой Анной-Леной Фридзам. Отметим, что для Сафиуллина и Блинковой это будет дебют в основной сетке Индиан-Уэллса.

Грачёва проиграла битву нервов украинке. В финале Остина девушки сделали 13 брейков Грачёва проиграла битву нервов украинке. В финале Остина девушки сделали 13 брейков

Расклад в мужской сетке

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) попал в третью четверть к Касперу Рууду (3), а Андрей Рублёв (6) – в последнюю четверть к Стефаносу Циципасу (2). Так что повторение финала Дубая по составу может быть в Индиан-Уэллсе только в полуфинале. В верхней части могут образоваться такие сочетания: Карлос Алькарас (1) – Феликс Оже-Альяссим (8) и Тейлор Фритц (4) – Хольгер Руне (7). Кстати, все четыре россиянина оказались в нижней половине сетки. Карен Хачанов (13) находится в одной восьмушке с Руудом, а Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с белорусом Ильёй Ивашко. Победитель этой пары во втором раунде сразится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (28), и вся эта группа выходит в третьем раунде на Даниила Медведева, если тот в 1/32 финала разберётся с победителем американского дерби Иснер – Накашима. Хачанов во втором круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Джере – Отте, а первым сеяным соперником в третьем круге для Карена может стать испанец Алехандро Давидович-Фокина (23). Рублёв во втором раунде выходит на пару Легечка – Риндеркнеш, а дальше этой группе может достаться канадец Денис Шаповалов (25).

Индиан-Уэллс-2023. Мужчины. Сетка

Расклад в женской сетке

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Каролин Гарсия (5), Онс Жабер (4) – Дарья Касаткина (8), Мария Саккари (7) – Джессика Пегула (3) и Кори Гауфф (6) – Арина Соболенко (2). В первом круге Блинкова сыграет с Энн Ли из США (WC), Калинская – с ещё одной американкой Алисией Паркс, а Евгения Родина (SR) – с француженкой Ализе Корне.

Индиан-Уэллс-2023. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за Индиан-Уэллсом-2023. Турнир пройдёт с 8 по 19 марта.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023