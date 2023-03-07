Марта Костюк рассказала, как относится к Варваре Грачёвой

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своём отношении к российской спортсменке Варваре Грачёвой.

«Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения действий России на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определённый знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас, поддерживает спецоперацию (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ)», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Напомним, Костюк одолела Грачёву в двух сетах в финале турнира категории WTA-250 в Остине (США). После финального розыгрыша обе теннисистки не пожали друг другу руки. Пока украинка радовалась победе, Грачёва уже ушла на свою скамейку. Спортсменки также не сделали традиционное совместное фото на церемонии награждения.