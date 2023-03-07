Испанский игрок: Алькарас и Надаль — прирождённые чемпионы, у них инстинкт победы

Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес поделился мыслями о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале и бывшей первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.
«И Карлос Алькарас, и Рафа Надаль прирождённые чемпионы. Победа для них в приоритете. У них внутри есть инстинкт победы, что отличает их от других игроков. То, как они управляют эмоциями на корте во время игры, позволяет достигать первого номера в мировом рейтинге или победы в финале турнира «Большого шлема» в таком юном возрасте. С этим рождаются. Это дар, хотя над ним нужно работать. Алькарас и Надаль работали», — приводит слова Сапата-Миральеса Marca.
Напомним, Надаль не выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Алькарас посеян на соревнованиях в США под первым номером, поскольку серб Новак Джокович не сможет принять участие в турнире.
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