Евгений Донской: Медведев может побороться за звание первой ракетки мира в этом году

Российский теннисист Евгений Донской оценил форму первой ракетки России Даниила Медведева в преддверии турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«Даниил набрал приличную форму и сейчас многие даже спорят, как я слышал, что будет борьба за звание первой ракетки мира между Алькарасом, Джоковичем и Медведевым. Думаю, Алькарасу будет тяжело стать первым, потому что он пропустил достаточное количество времени в начале, точнее Австралию. Так что у Дани большие шансы. Он набрал хорошую форму. А мы знаем, что у него хорошо получается её держать, как в тот год, когда он сыграл шесть финалов подряд. Некоторые что-то выиграют, потом у них перерыв, после которого тяжелее опять набрать, а у него, наоборот, это придаёт уверенности в себе. Думаю, у Медведева этот сезон будет очень интересным», — приводит слова Донского Go Tennis.
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