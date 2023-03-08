«Он становится более креативным». Матс Виландер — об изменениях в игре Рафаэля Надаля

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался об изменениях в игре испанца Рафаэля Надаля.
«Игра становится всё быстрее и быстрее. Вы видите по Рафе Надалю, что он меняет свою игру настолько, насколько может, но вы всё равно должны быть в состоянии вовремя добраться до мяча. Очевидно, что он будет становиться медленнее из-за возраста. Если вы не можете тренироваться, то действительно теряете некоторую скорость.
Я думаю, что он становится лучше в приёме мяча, он становится более креативным. Наступает момент, когда есть предел тому, что вы можете сделать с теннисным мячом, ведь не имеете возможности передвигаться по корту, как раньше. Думаю, что это будет его самым большим врагом.
В то же время Надаль продолжает придумывать новые решения. Ментально он, скорее всего, так же силен, как и всегда. Тактически он сейчас более умён, возможно, потому, что вынужденная мера.
Я волнуюсь, потому что он становится старше… мы уже видели подобные травмы раньше, и он знает, как оправиться от них. Вопрос в том, не становится ли это в его возрасте сложнее?» — приводит слова Виландера Eurosport.
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