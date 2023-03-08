Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Кудерметовой
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова (69-я ракетка мира) уверенно прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американку Энн Ли (177-я ракетка мира).
Анна Блинкова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Энн Ли один эйс, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх заработанных. Анна Блинкова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.
Во втором круге Блинкова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.
Комментарии
- 8 марта 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:51
-
22:38
-
21:35
-
20:45
-
20:32
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:14
-
17:59
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:20
-
13:39
-
11:58
-
11:38
-
09:45
-
00:39
-
00:17
-
00:11
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:36
-
22:45
-
22:31
-
22:12
-
21:56
-
21:36
Партнерский контент