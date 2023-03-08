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Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Кудерметовой

Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Кудерметовой
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Российская теннисистка Анна Блинкова (69-я ракетка мира) уверенно прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американку Энн Ли (177-я ракетка мира).

Анна Блинкова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Энн Ли один эйс, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх заработанных. Анна Блинкова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге Блинкова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2023, среда. 22:10 МСК
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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