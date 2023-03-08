Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Кудерметовой

Российская теннисистка Анна Блинкова (69-я ракетка мира) уверенно прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американку Энн Ли (177-я ракетка мира).

Анна Блинкова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Энн Ли один эйс, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх заработанных. Анна Блинкова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге Блинкова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.