34-летняя Родина вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко

34-летняя российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом матче Родина, выступающая по защищённому рейтингу, обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Родина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Корне ни одного эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Родиной станет победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.