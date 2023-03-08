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34-летняя Родина вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко

34-летняя Родина вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко
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34-летняя российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом матче Родина, выступающая по защищённому рейтингу, обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Родина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Корне ни одного эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Родиной станет победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2023, среда. 22:10 МСК
Евгения Родина
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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