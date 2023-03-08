34-летняя Родина вышла во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко

34-летняя российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В стартовом матче Родина, выступающая по защищённому рейтингу, обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Родина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Корне ни одного эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Родиной станет победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.
- 8 марта 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:51
-
22:38
-
21:35
-
20:45
-
20:32
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:14
-
17:59
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:20
-
13:39
-
11:58
-
11:38
-
09:45
-
00:39
-
00:17
-
00:11
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:36
-
22:45
-
22:31
-
22:12
-
21:56
-
21:36