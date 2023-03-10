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Определилась первая соперница Дарьи Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе

Определилась первая соперница Дарьи Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе
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Определилась первая соперница восьмой ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ей стала немка Татьяна Мария.

В матче первого круга 70-я ракетка мира Мария со счётом 7:5, 6:1 обыграла итальянку Ясмине Паолини. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Татьяна шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованных брейк-пойнт из двух заработанных.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

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