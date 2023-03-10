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Радукану: после Australian Open я удалила все социальные сети со своего телефона

Радукану: после Australian Open я удалила все социальные сети со своего телефона
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как решила отдохнуть от социальных сетей в начале этого года, чтобы лучше сосредоточиться на своей теннисной карьере.

«После Australian Open я удалила со своего телефона WhatsApp и «Инстаграм»* (*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской), и после этого я буквально была оторвана от жизни. Я чувствовала, что прохожу через период, когда мне просто хотелось сосредоточиться на себе, и я была очень довольна своей жизнью без этого. Я поняла, что независимо от того, что ты делаешь, и хорошо или плохо ты это делаешь, люди всё равно придут к тебе», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

На Открытом чемпионате Австралии — 2023 Радукану проиграла во втором круге американской теннисистке Кори Гауфф.

В матче первого круга текущего турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Эмма Радукану обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (62-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:3. Следующей соперницей британской теннисистки на турнире станет полька Магда Линетт.

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