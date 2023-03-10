Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (62-я ракетка мира) в матче первого круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Радукаану обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 21 минута. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ковинич четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.

Во втором круге Радукану сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.