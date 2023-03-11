Янник Синнер без проблем обыграл Ришара Гаске и прошёл в третий круг Индиан-Уэллса

Итальянский теннисист Янник Синнер (13-я ракетка мира) обыграл француза Ришара Гаске (43-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Синнер (11) выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Янник Синнер выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Гаске сделал пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Синнер встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия). Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.