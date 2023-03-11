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Янник Синнер без проблем обыграл Ришара Гаске и прошёл в третий круг Индиан-Уэллса

Янник Синнер без проблем обыграл Ришара Гаске и прошёл в третий круг Индиан-Уэллса
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Итальянский теннисист Янник Синнер (13-я ракетка мира) обыграл француза Ришара Гаске (43-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Синнер (11) выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Янник Синнер выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Гаске сделал пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Синнер встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия). Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 2  
         
Ришар Гаске
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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