Касаткина попытается взять реванш у Грачёвой за АО. Расписание и сетки Индиан-Уэллса

На объединённом турнире в Индиан-Уэллсе закончились поединки второго круга. С этой стадии вступили в борьбу сеяные, и далеко не все из них смогли пробиться дальше по сетке.
Итоги четвёртого дня. 11 марта, суббота
В ночь с субботы на воскресенье сражались теннисисты из верхних половин сеток. У мужчин продолжили успешные выступления бывшие чемпионы ТБШ, которые сейчас не попадают даже в топ-32 посева. Швейцарец Стэн Вавринка в двух сетах справился с сербом Миомиром Кецмановичем (26), а британец Энди Маррей – с лаки-лузером Раду Алботом из Молдавии, который заменил в турнире снявшегося испанца Пабло Карреньо-Бусту (15). Из сеяных в этот день сошли также с дистанции британец Эванс (24), хорват Чорич (18), австралиец де Минор (16) и итальянец Музетти (19). А вот представители топ-10 посева дружно преодолели стартовый барьер и шагнули в третий круг соревнований. Это Феликс Оже-Альяссим (8), Тейлор Фритц (4), Хуберт Хуркач (9), Хольгер Руне (7) и Карлос Алькарас (1).
Дрэйпер (Великобритания) – Эванс (Великобритания, 24) – 6:4, 6:2.
Оже-Альяссим (Канада, 8) – Мартинес-Портеро (Испания) – 7:6, 6:4.
Вавринка (Швейцария, SR) – Кецманович (Сербия, 26) – 7:6, 6:4.
Молчан (Словакия) – Чорич (Хорватия, 18) – 6:3, 6:3.
Фучович (Венгрия) – де Минор (Австралия, 16) – 6:4, 6:2.
Маррей (Великобритания) – Албот (Молдавия, LL) – 6:4, 6:3.
Фритц (США, 4) – Шелтон (США) – 4:6, 6:4, 6:3.
Маннарино (Франция) – Музетти (Италия, 19) – 6:4, 6:4.
Хуркач (Польша, 9) – Попырин (Австралия, LL) – 6:3, 6:3.
Руне (Дания, 7) – Макдональд (США) – 7:5, 6:3.
Алькарас (Испания, 1) – Коккинакис (Австралия, Q) – 6:3, 6:3.
В женском турнире в верхней половине сетки играли три россиянки. Варвара Грачёва, которая перед Индиан-Уэллсом дошла до финала в Остине, здесь сумела пробиться в основу сквозь сито квалификации, а в первом круге уверенно разобралась с бельгийкой Исалин Бонавентюр. Вот и в матче второго круга Варвара не испытала особых проблем с хорваткой Петрой Мартич (25). Ну а первая ракетка России Дарья Касаткина буквально за час разгромила немку Татьяну Марию – 6:2, 6:1. Теперь в следующем круге Грачёва и Касаткина сразятся друг с другом за место в четвёртом круге. Кстати, девушки совсем недавно играли на Australian Open, и тогда Дарья сенсационно проиграла по всем статьям. Так что теперь у неё будет повод для реванша.
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Неудача постигла Людмилу Самсонову в матче с американкой Бернардой Перой. Россиянка повела в счёте 6:2, 3:1, но упустила нити игры в этой партии – отыграла четыре сетбола соперницы, довела дело до тай-брейка, где заработала три матчбола, но не реализовала их, а в итоге проиграла весь матч – 6:2, 6:7, 6:7. Стоит напомнить, что буквально месяц назад у Людмилы был похожий поединок. В финале Абу-Даби с Белиндой Бенчич россиянка вела по сетам – 1:0, затем упустила на тай-брейке второй партии три матчбола и в итоге проиграла весь матч.
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Помимо Мартич и Самсоновой, сошли с дистанции в этот день ещё несколько сеяных теннисисток – белоруска Виктория Азаренко (14), Магда Линетт из Польши (20), чешка Мари Боузкова (28) и американка Мэдисон Кис (19). При этом все представительницы топ-10 посева успешно преодолели стартовый для себя барьер. Кроме Касаткиной, победы праздновали также Ига Свёнтек из Польши (1), Онс Жабер из Туниса (4), француженка Каролин Гарсия (5) и Елена Рыбакина из Казахстана (10).
Грачёва (Россия, Q) – Мартич (Хорватия, 25) – 6:3, 6:2.
Мухова (Чехия, SR) – Азаренко (Беларусь, 14) – 7:6, 6:3.
Радукану (Великобритания) – Линетт (Польша, 20) – 7:6, 6:2.
Вондроушова (Чехия, SR) – Боузкова (Чехия, 28) – 6:1, 6:1.
Пера (США) – Самсонова (Россия, 12) – 2:6, 7:6, 7:6.
Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США) – 6:0, 6:1.
Гарсия (Франция, 5) – Галфи (Венгрия, LL) – 6:1, 6:7, 6:4.
Касаткина (Россия, 8) – Мария (Германия) – 6:2, 6:1.
Рыбакина (Казахстан, 10) – Кенин (США, WC) – 7:6, 7:6.
Жабер (Тунис, 4) – Фрех (Польша, LL) – 4:6, 6:4, 6:1.
Кырстя (Румыния) – Кис (США, 19) – 6:1, отказ.
Расписание пятого дня. Интересные матчи воскресенья, 12 марта
В ночь с воскресенья на понедельник в Индиан-Уэллсе пройдут поединки третьего круга в нижних половинах сеток. Отметим, что в этот день в США произойдёт переход на летнее время, поэтому матчи в Калифорнии будут начинаться на час раньше – не в 22.00 по Москве, а в 21:00. Свои вторые встречи на турнире проведёт российская Big-3 – Медведев, Рублёв и Хачанов. Также сыграют Каспер Рууд, Кэмерон Норри и Александр Зверев.
21:00 мск. Гарин (Чили, Q) – Рууд (Норвегия, 3)
21:00. Дэниэл (Япония, Q) – Норри (Великобритания, 10)
22:30. Руусувуори (Финляндия) – Зверев (Германия, 12)
22:30. Хачанов (Россия, 13) – Давидович-Фокина (Испания, 23)
0:00. Рублёв (Россия, 6) – Умбер (Франция)
4:00. Медведев (Россия, 5) – Ивашко (Беларусь)
У женщин отметим поединок Вероники Кудерметовой (11) с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (17), которая кругом ранее выбила Анну Калинскую, а также встречу Анастасии Потаповой (26) с американкой Джессикой Пегулой (3). Сыграют в этот день белоруска Арина Соболенко (2), американка Кори Гауфф (6) и Мария Саккари из Греции (7).
21:00. Саккари (Греция, 7) – Калинина (Украина, 27)
22:30. Плишкова (Чехия, 17) – Кудерметова (Россия, 11)
22:30. Потапова (Россия, 26) – Пегула (США, 3)
1:00. Гауфф (США, 6) – Носкова (Чехия)
4:00. Квитова (Чехия, 15) – Остапенко (Латвия, 24)
6:00. Цуренко (Украина, Q) – Соболенко (Беларусь, 2)
Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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