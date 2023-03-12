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Виктория Азаренко проиграла 76-й ракетке мира и покинула турнир в Индиан-Уэллсе

Виктория Азаренко проиграла 76-й ракетке мира и покинула турнир в Индиан-Уэллсе
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Представительница Чехии Каролина Мухова (76-я ракетка мира) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв белорусскую теннисистку Виктория Азаренко (14-я ракетка мира).

Мухова одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Каролина Мухова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Виктории Азаренко ноль эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В третьем круге Мухова встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Синьюй Ван (Китай). Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 22:05 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		3  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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