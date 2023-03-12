Виктория Азаренко проиграла 76-й ракетке мира и покинула турнир в Индиан-Уэллсе

Представительница Чехии Каролина Мухова (76-я ракетка мира) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв белорусскую теннисистку Виктория Азаренко (14-я ракетка мира).

Мухова одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Каролина Мухова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Виктории Азаренко ноль эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В третьем круге Мухова встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Синьюй Ван (Китай). Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек.