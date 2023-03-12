Самсонова на тай-брейке проиграла Пере на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира она уступила американской теннисистке Бернарде Пере со счётом 6:3, 6:7 (8:10), 6:7 (6:8).
Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Самсонова сделала восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из двенадцати брейк-пойнтов. На счету американки пять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.
В следующем круге Самсонова сыграет с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) – Мэдисон Кис (США).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.
Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
- 12 марта 2023
-
03:37
-
03:00
-
02:46
-
02:44
-
02:03
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
00:36
-
00:14
-
00:01
- 11 марта 2023
-
23:47
-
23:23
-
22:48
-
22:11
-
21:40
-
21:13
-
20:03
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
15:19
-
14:16
-
14:15
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:12
-
12:20
-
12:20
-
12:15
-
12:02