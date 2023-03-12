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Самсонова на тай-брейке проиграла Пере на турнире в Индиан-Уэллсе

Самсонова на тай-брейке проиграла Пере на турнире в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира она уступила американской теннисистке Бернарде Пере со счётом 6:3, 6:7 (8:10), 6:7 (6:8).

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Самсонова сделала восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из двенадцати брейк-пойнтов. На счету американки пять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.

В следующем круге Самсонова сыграет с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) – Мэдисон Кис (США).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.

Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 23:40 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 8 6 6
2 		7 10 7 8
         
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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