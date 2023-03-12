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Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Грачёвой

Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Грачёвой
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) оказалась сильнее немки Татьяны Марии (70-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Касаткина обыграла Марию со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. На счету Касаткиной один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Мария один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Касаткина сыграет с другой россиянкой Варварой Грачёвой.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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