Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Грачёвой
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) оказалась сильнее немки Татьяны Марии (70-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Касаткина обыграла Марию со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. На счету Касаткиной один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Мария один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Касаткина сыграет с другой россиянкой Варварой Грачёвой.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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