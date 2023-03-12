Третий сеяный Каспер Рууд вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел поражение от представителя Чили Кристьяна Гарина в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии.

Гарин оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Чилиец выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. На счету Каспера Рууда три эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Кристьян Гарин встретится с победителем пары Карен Хачанов/Алехандро Давидович-Фокина.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.