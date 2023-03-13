Мария Шарапова выбрала наряд Кары Делевинь лучшим на «Оскаре»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выбрала наряд, который ей больше всего понравился на церемонии вручения премии «Оскар».

Шарапова выбрала лук британской супермодели и актрисы Кары Делевинь. Звезда пришла на мероприятие в красном платье от Elie Saab FW21 Couture. «Голосую», — написала Мария в социальных сетях, сделав репост фото с Делевинь.

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Отметим, что сама Шарапова с женихом Алексом Гилксом посетила вечеринку Vanity Fair, которую журнал ежегодно проводит в честь вручения премии «Оскар».

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.