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Мария Шарапова выбрала наряд Кары Делевинь лучшим на «Оскаре»

Мария Шарапова выбрала наряд Кары Делевинь лучшим на «Оскаре»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выбрала наряд, который ей больше всего понравился на церемонии вручения премии «Оскар».

Шарапова выбрала лук британской супермодели и актрисы Кары Делевинь. Звезда пришла на мероприятие в красном платье от Elie Saab FW21 Couture. «Голосую», — написала Мария в социальных сетях, сделав репост фото с Делевинь.

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Отметим, что сама Шарапова с женихом Алексом Гилксом посетила вечеринку Vanity Fair, которую журнал ежегодно проводит в честь вручения премии «Оскар».

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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