Дарья Касаткина — Варвара Грачёва: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 14 марта, восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поборется за выход в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с соотечественницей Варварой Грачёвой (Q). Поединок поставлен последним, пятым запуском на корте №2 и начнётся не ранее 6:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Варвара Грачёва в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. Касаткина выиграла во втором круге одного из турниров в Мельбурне в 2021 году (6:4, 6:3), а Грачёва разгромила соотечественницу на старте Australian Open в этом году — 6:1, 6:1.
Победительница данного матча сыграет либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 10), либо с Паулой Бадосой (Испания, 21).
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