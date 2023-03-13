Медведев отдал сет белорусу, но уже в 4-м круге Индиан-Уэллса! Расписание, расклады, сетки

В воскресенье, 12 марта, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе проходили матчи третьего круга в нижних половинах сеток. У мужчин одним из последних на корт вышел россиянин Даниил Медведев, в соперниках у которого был белорус Илья Ивашко. Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, подошёл к игре на серии из 15 побед. В феврале — марте россиянин выиграл три турнира подряд — Роттердам, Доху и Дубай, — выиграв 14 матчей из 14, а во втором круге Индиан-Уэллса, будучи освобождённым от матчей первого раунда, в двух сетах расправился с американцем Брэндоном Накашимой.

Итоги 5-го дня. 12 марта, воскресенье

29-летний Ивашко, занимающий 85-е место в рейтинге ATP, напротив, до Индиан-Уэллса имел удручающую статистику выступлений в 2023 году: пять поражений в пяти матчах. И только теперь дела белоруса стали налаживаться: в первом круге текущего «Мастерса» он в двух сетах обыграл россиянина Романа Сафиуллина, а во втором прошёл голландца Ботика ван де Зандсхулпа, после того как тот снялся по ходу матча. В общем, фаворит встречи был очевиден, и это не Ивашко. Статистика личных встреч на профессиональном уровне также была на стороне Медведева: 3-1 в пользу россиянина. Причём единственное поражение белорус нанёс Даниилу ещё в 2018 году, а вот в 2022-м дважды проиграл ему.

Медведев сразу же в первом гейме взял подачу соперника. В третьем гейме россиянин имел два брейк-пойнта, но не использовал оба шанса, а в шестом, напротив, взял свою подачу, несмотря на брейк-пойнт у Ивашко, и счёт стал 4:2. После этого Даниил сделал второй брейк, а в следующем гейме успешно подал на сет, со второй попытки реализовав сетбол, и выиграл первый сет — 6:2. Вторая партия началась с того, что Медведев под ноль взял чужую подачу. А затем Ивашко включился в игру. Во втором гейме белорус сделал ответный брейк и восстановил равновесие. После этого теннисисты какое-то время брали свои подачи, а решающим стал восьмой гейм, в котором россиянин позволил сопернику сделать брейк. Даниил проигрывал 0:40, отыграл два брейк-пойнта, но большего добиться не смог. После этого Илья под ноль взял свою подачу и выиграл сет — 6:3.

Разозлённый Медведев стал собираться на туалетный перерыв и обратился к судье с такими словами: «Я буду писать так же медленно, как этот корт. Корт медленный, поэтому я иду медленно». Этот выплеск эмоций помог россиянину и он повёл 5:0 с двумя брейками, притом что в третьем гейме смог спасти два брейк-пойнта. Даниил имел отличный шанс повесить сопернику «баранку», но упустил тройной матчбол на подаче соперника. Однако в седьмом гейме Медведев всё-таки добился своего, со второй попытки использовав матчбол, и зафиксировал общую победу — 6:2, 3:6, 6:1. За весь матч чемпион US Open — 2021 восемь раз подал навылет, тогда как его соперник лишь однажды отметился эйсом.

В четвёртом круге Медведев, чья победная серия составляет теперь уже 16 матчей, сыграет с по-настоящему топовым соперником и одним из самых неудобных для себя — двукратным победителем Итогового турнира немцем Александром Зверевым, бывшей второй ракеткой мира. В ноябре 2022 года Зверев выбыл из топ-10, пропустив всю вторую половину сезона из-за травмы на «Ролан Гаррос». Но потихоньку немец набирает форму: так, в Дубае он дошёл до полуфинала, где проиграл Андрею Рублёву. В Индиан-Уэллсе Александр уже обыграл аргентинца Педро Качина и финна Эмиля Руусувуори. По личным встречам у Медведева и Зверева паритет — 6-6.

Андрей Рублёв также вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса, в двух сетах обыграв француза Уго Умбера. Рублёва (6) ожидает встреча с британцем Кэмероном Норри (10). А вот Карен Хачанов уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине и покинул турнир. Также сошёл с дистанции норвежец Каспер Рууд (3). А ещё один сеяный — американец Фрэнсис Тиафо на радость местной публике уверенно справился с очередным соперником — австралийцем Каблером — и проследовал в 1/8 финала.

Мужчины. 3-й круг

Гарин (Чили, Q) – Рууд (Норвегия, 3) – 6:4, 7:6.

Норри (Великобритания, 10) – Дэниэл (Япония, Q) – 6:7, 7:5, 6:2.

Зверев (Германия, 12) – Руусувуори (Финляндия) – 7:5, 1:6, 7:5.

Давидович-Фокина (Испания, 23) – Хачанов (Россия, 13) – 6:3, 1:6, 6:4.

Тиафо (США, 14) – Каблер (Австралия) – 6:3, 6:2.

Рублёв (Россия, 6) – Умбер (Франция) – 7:5, 6:3.

Медведев (Россия, 5) – Ивашко (Беларусь) – 6:2, 3:6, 6:1.

Подробнее: Гарин (Чили, Q) – Рууд (Норвегия, 3) – 6:4, 7:6.Норри (Великобритания, 10) – Дэниэл (Япония, Q) – 6:7, 7:5, 6:2.Зверев (Германия, 12) – Руусувуори (Финляндия) – 7:5, 1:6, 7:5.Давидович-Фокина (Испания, 23) –– 6:3, 1:6, 6:4.Тиафо (США, 14) – Каблер (Австралия) – 6:3, 6:2.– Умбер (Франция) – 7:5, 6:3.– Ивашко (Беларусь) – 6:2, 3:6, 6:1.

В женском турнире в этот день проиграли обе россиянки, добравшиеся до 3-го круга в нижней половине сетки. Анастасия Потапова повела после первого сета в матче с 3-й ракеткой мира Джессикой Пегулой – 6:3, лидировала с брейком и в третьей партии – 2:0, но всё же в итоге проиграла. А вот Вероника Кудерметова всего за 1 час 24 минуты уступила бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой – 1:6, 5:7.

Среди других поединков отметим очень странный матч Петры Квитовой и Елены Остапенко. Сначала Елена повесила сопернице баранку – 6:0. Затем чешка взяла 10 геймов подряд – 6:0, 4:0. В этот момент Остапенко взяла медицинский тайм-аут, после чего сравняла счёт в 3-й партии – 4:4. Но тут уже Петра позвала врача, и в результате взяла два оставшихся гейма, а с ними и весь матч. Заключительный матч в расписании центрального корта – Соболенко – Цуренко не состоялся из-за неявки украинки.

Женщины. 3-й круг

Саккари (Греция, 7) – Калинина (Украина, 27) – 3:6, 6:2, 6:4.

Плишкова (Чехия, 17) – Кудерметова (Россия, 11) – 6:1, 7:5

Пегула (США, 3) – Потапова (Россия, 26) – 3:6, 6:4, 7:5.

Гауфф (США, 6) – Носкова (Чехия) – 6:4, 6:3.

Квитова (Чехия, 15) – Остапенко (Латвия, 24) – 0:6, 6:0, 6:4.

Соболенко (Беларусь, 2) – Цуренко (Украина, Q) – отказ.

Подробнее: Саккари (Греция, 7) – Калинина (Украина, 27) – 3:6, 6:2, 6:4.Плишкова (Чехия, 17) –– 6:1, 7:5Пегула (США, 3) –– 3:6, 6:4, 7:5.Гауфф (США, 6) – Носкова (Чехия) – 6:4, 6:3.Квитова (Чехия, 15) – Остапенко (Латвия, 24) – 0:6, 6:0, 6:4.Соболенко (Беларусь, 2) – Цуренко (Украина, Q) – отказ.

Расписание 6-го дня. Интересные матчи понедельника, 13 марта

В ночь с понедельника на вторник в Индиан-Уэллсе завершатся поединки третьего круга в верхних половинах сеток. Свои вторые встречи на турнире проведут представители топ-10 посева – Феликс Оже-Альяссим (8), Хуберт Хуркач (9), Хольгер Руне (7), Тейлор Фритц (4) и Карлос Алькарас (1).

Мужчины. 3-й круг

21:00 мск. Ф.Серундоло (Аргентина, 27) – Оже-Альяссим (Канада, 8)

21:00. Хуркач (Польша, 9) – Пол (США, 17)

22:30. Вавринка (Швейцария, SR) – Руне (Дания, 7)

1:00. Фритц (США, 4) – Баэс (Аргентина, 30)

4:00. Дрейпер (Великобритания) – Маррей (Великобритания)

5:30. Алькарас (Испания, 1) – Грикспор (Нидерланды)

Подробнее: 21:00 мск. Ф.Серундоло (Аргентина, 27) – Оже-Альяссим (Канада, 8)21:00. Хуркач (Польша, 9) – Пол (США, 17)22:30. Вавринка (Швейцария, SR) – Руне (Дания, 7)1:00. Фритц (США, 4) – Баэс (Аргентина, 30)4:00. Дрейпер (Великобритания) – Маррей (Великобритания)5:30. Алькарас (Испания, 1) – Грикспор (Нидерланды)

У женщин в этот день сыграют две последние россиянки, оставшиеся в сетке – Варвара Грачёва и Дарья Касаткина (8), причём сразятся они друг с другом. Первая ракетка России Касаткина совсем недавно на Australian Open по всем статьям проиграла Грачёвой и теперь жаждет реванша. Кроме Касаткиной на корты выйдут также и другие представительницы топ-10 посева – Ига Свёнтек (1), Онс Жабер (4), Каролин Гарсия (5) и Елена Рыбакина (10).

Женщины. 3-й круг

21:00. Фернандес (Канада, 30) – Гарсия (Франция, 5)

22:30. Радукану (Великобритания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13)

22:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21)

1:00. Жабер (Тунис, 4) – Вондроушова (Чехия, SR)

4:00. Свёнтек (Польша, 1) – Андрееску (Канада, 32)

6:00. Грачёва (Россия, Q) – Касаткина (Россия, 8)

Подробнее:

21:00. Фернандес (Канада, 30) – Гарсия (Франция, 5)22:30. Радукану (Великобритания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13)22:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21)1:00. Жабер (Тунис, 4) – Вондроушова (Чехия, SR)4:00. Свёнтек (Польша, 1) – Андрееску (Канада, 32)6:00.

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».