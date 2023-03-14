Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей шестого игрового дня

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Завершился шестой игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Шестой игровой день. Результаты

Франсиско Серундоло (Аргентина, 27) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – 5:7, 4:6.

Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Томми Пол (США, 17) – 6:4, 2:6, 4:6.

Стэн Вавринка (Швейцария, SR) – Хольгер Руне (Дания, 7) – 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Тейлор Фритц (США, 4) – Себастьян Баэс (Аргентина, 30) – 6:1, 6:2.

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Энди Маррей (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:2.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6 (7:4), 6:3.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Их действующим победителем является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.