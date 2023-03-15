Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл немца Александра Зверева (14-я ракетка мира) и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
История выступлений Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе:
2017 год: поражение в первом круге от Михаила Южного.
2018 год: поражение в третьем круге от Пабло Карреньо-Бусты.
2019 год: поражение в третьем круге от Филипа Краиновича.
2020 год: отмена турнира.
2021 год: поражение в четвёртом круге от Григора Димитрова.
2022 год: поражение в третьем круге от Гаэля Монфиса.
Медведев выиграл поединок с Зверевым со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Напомним, во втором сете, при счёте 3:2 в пользу Медведева, россиянин подвернул голеностоп и упал на корт. Даниилу пришлось взять медицинский тайм-аут. После оказанной ему помощи российский теннисист смог продолжить встречу.
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