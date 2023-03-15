«Надо запретить здесь играть!» Медведев вытащил тяжелейший матч после жуткого падения

Во вторник, 14 марта, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе проходят матчи четвёртого круга. В мужской сетке первым запуском решили поставить игру с участием топ-теннисистов. На корт вышли победитель US Open 2021 года Даниил Медведев и двукратный чемпион Итогового турнира ATP Александр Зверев, посеянные пятым и 12-м соответственно. (А ведь в прошлом году был период, когда эти игроки занимали первые два места в рейтинге!) Медведев подошёл к встрече, имея за плечами серию побед в 16 матчей. Россиянин выиграл три турнира подряд, завоевав титулы в Роттердаме, в Дохе и в Дубае, и добавил к этому две победы в Индиан-Уэллсе — над американцем Брэндоном Накашимой во втором круге и над белорусом Ильёй Ивашко — в третьем.

Зверев же пока не может похвастаться подобными сериями. Напомним, в полуфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем немец получил тяжёлую травму ноги, которая поставила крест на его сезоне-2022. В ноябре Александр выпал из первой десятки мирового рейтинга. Вернулся он на корт уже в 2023-м. Первые проблески былой формы стали заметны в Дубае, где Зверев дошёл до полуфинала, проиграв в нём Андрею Рублёву. А в Индиан-Уэллсе он до матча с Медведевым обыграл аргентинца Педро Качина и финна Эмиля Руусувуори.

Медведев в преддверии матча со Зверевым давал понять, что рассчитывает на победу. «Мы с ним хорошо знаем друг друга. Каждый матч с таким топ-игроком — это что-то новое. В каждом матче он старается адаптироваться, и я тоже. Помню, он здорово выступил в Турине и победил меня. Во-первых, он хорошо подавал, и это был ключевой момент. Возможно, в Индиан-Уэллсе это имеет не такое уж большое значение. Уверен, у нас будут розыгрыши, много розыгрышей. Всё будет зависеть от того, кто в розыгрыше из 20 ударов сделает наилучший удар, который нарушит баланс соперника. Здесь это сделать нелегко. Он возвращается, он играет всё лучше и лучше. Думаю, он ещё не в той форме, в какой был до травмы. Но для него каждый новый матч с игроком топ-уровня представляет собой возможность вернуться на былой уровень. Мне надо показать свой лучший теннис и отложить его возвращение как минимум до следующего турнира», — говорил россиянин на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг.

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков и вовсе назвал Медведева однозначным фаворитом противостояния. «Сейчас Зверев не тот, каким он был до травмы. Я считаю, что Медведев должен его достаточно комфортно обыграть. С той игрой, которую Зверев показал в предыдущем матче с Эмилем Руусувуори, он совершенно точно не победит Даниила. На сто процентов. Он должен был и в той встрече проигрывать финну. Александр ещё не нашёл ту фантастическую форму, в которой находился в матче с Надалем на прошлогоднем «Ролан Гаррос», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

А президент ФТР Шамиль Тарпищев сделал интересное замечание. «Можно предположить, что будет много игры с задней линии. Многое зависит от того, кто как восстановился после предыдущих встреч турнира. Там, видимо, жарко — вопрос восстановления выходит на первый план в подобных матчах. По логике, Даня должен быть чуть лучше готов, чем Зверев», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев и Зверев не играли друг с другом с того самого финала Итогового турнира 2021 года в Турине, где немец в двух сетах обыграл россиянина. Вообще же в личных встречах у них было равенство — 6-6. И если поначалу Александр чаще обыгрывал Даниила — первую победу тот одержал только в пятом очном матче, — то затем чаша весов качнулась в другую сторону.

Первый сет начался довольно спокойно: оба теннисиста уверенно брали свои подачи. В четвёртом гейме у Медведева начались неприятности: россиянин получил 15:40 на своей подаче, один брейк-пойнт отыграл, а вот второй не смог. Однако Даниил реабилитировался уже в следующем гейме: он вышел на тройной брейк-пойнт, Зверев смог сделать из этого «ровно», но проиграл следующие два розыгрыша. А затем Медведев взял свою подачу и восстановил равновесие — 3:3. После этого всплеска матч ненадолго вернулся в спокойное русло — до счёта 5:5. В 11-м гейме Зверев под ноль взял свою подачу, а в 12-м имел тройной сетбол, но Медведев взял следующие пять очков и перевёл сет в тай-брейк! К сожалению, россиянин не смог выиграть партию: немец действовал чуть успешнее и при счёте 6:4 со второй попытки реализовал сетбол — 7:5. Всего в первом сете Медведев пять раз подал навылет, а его Зверев — всего дважды; в то же время Даниил допустил четыре двойные ошибки, а Александр — ни одной.

После этого приключился небольшой скандал: разозлённый Медведев на переходе пожаловался судье на очень медленный хард. «Это позор — играть на таком корте. Надо запретить здесь играть. Чёртов позор для спорта, этот чёртов корт. И они называют это хардом! Какой позор, что этот ужасный корт называют хардом. Я иду в туалет, но мне плевать, дайте мне предупреждение за затяжку времени, я буду таким же медленным, как этот корт. Если нам дают играть на таком корте, я могу позволить себе делать то, что хочу», — говорил россиянин. И медленно пошёл на туалетный перерыв. А что Зверев? А Зверев воспользовался туалетным перерывом соперника и подошёл к своему боксу. Его отец Александр Зверев-старший похвалил сына и на русском языке посоветовал ему больше разводить соперника по углам и чаще входить в корт.

В первом гейме второго сета Медведев сразу же подарил сопернику тройной брейк-пойнт, но сумел отыграться, затем спас ещё два брейк-пойнта и взял-таки свою подачу. В схожем ключе россиянин взял и третий гейм, в котором после неудачного розыгрыша, когда счёт стал 0:30 на его подаче, в сердцах ударил ракеткой по корту. И по завершении гейма, отыграв к тому моменту в партии уже девять (!) брейк-пойнтов, снова пожаловался судье на корт. Зверев же брал свою подачу куда спокойнее и не позволял сопернику получить преимущество — 2:2. В пятом гейме Даниил опять взял свою подачу, на сей раз спокойнее, а в следующем заработал брейк-пойнт — и во время очередного розыгрыша упал на корт! Счёт стал «ровно», и Зверев подошёл к сопернику, чтобы справиться о его самочувствии. «Не трогай, не трогай», — сказал ему Медведев, имея в виду правую ногу.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

После этого россиянин, подвернувший голеностоп, взял медицинский перерыв. Даниилу тейпом тщательно зафиксировали ступню и голеностоп, и он нашёл в себе силы вернуться на корт. Однако тот гейм всё же проиграл — 3:3. В седьмом гейме Медведев спас ещё один брейк-пойнт, и это был последний острый момент. После этого соперники не оставляли друг другу шансов на своей подаче, и вновь пришлось играть тай-брейк. И тут россиянин сделал то же самое, что Зверев в первом сете: при счёте 6:4 со второй попытки реализовал сетбол — 7:5. В этой партии Даниил опередил Александра по виннерсам (21:17), но в то же время допустил в два раза больше невынужденных ошибок (13:6).

В решающем третьем сете первый брейк удался Медведеву — это произошло в третьем гейме. Казалось, этот момент станет определяющим в матче. В дальнейшем теннисисты брали геймы на своей подаче, но в 10-м гейме ситуация изменилась: Зверев, которому во что бы то ни стало был нужен брейк, добился своего со второго брейк-пойнта, отыграв по ходу гейма матчбол, и сравнял счёт — 5:5. Несмотря на это, россиянин уже в следующем гейме ответил брейком, после чего успешно подал на матч, взяв гейм под ноль, — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5!

В четвертьфинале Медведев, чья победная серия увеличилась до 17 матчей, встретится с Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 23), который обыграл Кристьяна Гарина (Чили, Q). Утром 15 марта мск уже будут известны все участники четвертьфинальных встреч.