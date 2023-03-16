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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале турнира он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Медведев сделал четыре подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов. На счету испанца один эйс.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
16 марта 2023, четверг. 01:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
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