Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале турнира он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Медведев сделал четыре подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов. На счету испанца один эйс.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.