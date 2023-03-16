Медведев в 1/2 финала Индиан-Уэллса – его кто-то остановит? Расписание, расклады и сетки

На супертурнире в Индиан-Уэллсе наступила пора четвертьфиналов. Организаторы снова разбили участников на две группы, и в ночь со среды на четверг по московскому времени играли теннисисты из нижних половин сеток. Причём одиночных матчей осталось так мало, что они все уместились на одном центральном корте. Среди участников матчей был и один россиянин.

Итоги 8-го дня. 15 марта, среда

Выход в 1/4 финала Индиан-Уэллса уже стал личным рекордом для Даниила Медведева, который до этого лишь раз был в 4-м круге. Случилось это в октябре 2021 года. Тогда россиянин взял первый сет и вёл во втором – 4:1 с двумя брейками в матче с болгарином Григором Димитровым. Однако затем наш парень проиграл всё что можно и нельзя, и позволил сопернику пройти дальше. То состояние Медведева знаменитый российский тренер Борис Собкин в интервью «Чемпионату» охарактеризовал как «закончился бензин».

Сейчас 4-й круг для Даниила тоже прошёл драматично, но по другой причине. Первый сет Медведев уступил на тай-брейке Александру Звереву, который всё ещё обретает былую форму после тяжелейшей травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. А в середине второй партии Даниил подвернул ногу, упал на корт и оказалось, что он повредил голеностоп. После вмешательства врача россиянин продолжил сражение, но оставшиеся полматча хромал, вытаскивая при этом практически не берущиеся мячи. «Я думал, что буду сниматься с матча. Но мне всегда нравится пытаться. В моей карьере уже было несколько случаев, когда я думал, что буду сниматься, но всегда делал попытку. Если понимаю, что не смогу, тогда снимаюсь. Ярким примером является матч с Новаком в Астане. Во время тай-брейка там я почувствовал, что порвал мышцу. Я знал это. Итак, я завершил тай-брейк и снялся, потому что знал, что не собираюсь играть с разорванной мышцей. Так что если бы я сам почувствовал, что порвал связки, я бы не играл. Но два человека высказали мне мнение о том, что я могу продолжать играть, пока мне не станет слишком больно. Да, я двигался всё лучше и лучше благодаря адреналину. И даже если не говорить о лодыжке, матч сам по себе был сумасшедшим. У Саши было, сколько, 10 брейк-пойнтов во втором сете? Когда у тебя есть 10 брейк-пойнтов, ты гораздо ближе к победе и, возможно, даже заслуживаешь этого, но иногда теннис таков. Такие моменты случаются, и уверенность определённо помогла мне», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В 1/4 финала Даниилу в соперники достался испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях Медведеву пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам, и он в итоге победил. Так было в Мадриде-2021 и Роттердаме-2023. Кстати, с того голландского матча месячной давности и началась потрясающая победная серия Даниила, которая к 1/4 финала Индиан-Уэллса достигла уже 17 успешных поединков.

Первый сет получился стремительным. Даниил сразу же повёл с брейком – 3:0. Следом россиянин чуть не взял ещё одну чужую подачу, но испанец отыгрался – 3:1. А вот свои геймы Медведев держал уверенно и довёл партию до победы – 6:3 за 39 минут. Второй сет получился гораздо более напряжённым. Теннисисты заработали на двоих 9 брейк-пойнтов – 6 Алехандро и 3 Даниил. Но долгое времени никто не мог воспользоваться шансом. Медведев отчаянно сражался, в одном из эпизодов он поскользнулся и повредил руку. Пришлось вызывать врача на корт и останавливать кровотечение. Дело приближалось к тай-брейку, но тут Даниил как раз и реализовал последний, 9-й брейк-пойнт – 6:5, после чего чётко подал на матч – 6:3, 7:5 за 1 час 44 минуты.

Так Даниил Медведев одержал 18-ю победу подряд и впервые пробился в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. А там ему будет противостоять американец Фрэнсис Тиафо, который в двух сетах разобрался с чемпионом-2021 британцем Кэмероном Норри. Фрэнсис относится к так называемой категории «клиентов» Даниила Медведева. Все предыдущие их 4 поединка на профессиональном уровне завершились победой россиянина. Что будет на этот раз?

Мужчины. 1/4 финала

Тиафо (США, 14) – Норри (Великобритания, 10) – 6:4, 6:4.

Медведев (Россия, 5) – Давидович-Фокина (Испания, 23) – 6:3, 7:5.

Подробнее: Тиафо (США, 14) – Норри (Великобритания, 10) – 6:4, 6:4.– Давидович-Фокина (Испания, 23) – 6:3, 7:5.

В женском турнире первой полуфиналисткой стала белоруска Арина Соболенко. Чемпионка Australian Open буквально разгромила, причём с «баранкой», 6-ю ракетку мира Кори Гауфф. В первом сете Арине хватило брейка, сделанного на старте поединка – 6:4, а во втором американка и вовсе не смогла взять ни гейма. Это первый выход Соболенко в полуфинал Индиан-Уэллса за время её выступления. Ранее она дальше 4-го круга не пробивалась.

Женщины. 1/4 финала

Соболенко (Беларусь, 2) – Гауфф (США, 6) – 6:4, 6:0.

Подробнее: Соболенко (Беларусь, 2) – Гауфф (США, 6) – 6:4, 6:0.

Расписание 9-го дня. Матчи четверга, 16 марта

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени пройдут оставшиеся четвертьфиналы в верхних половинах сеток. Испанец Карлос Алькарас (1-й номер посева), который на этом турнире кроме титула сражается ещё и за звание первой ракетки мира, сразится с канадцем Феликсом Оже-Альссимом (8). В другом мужском поединке действующему чемпиону Индиан-Уэллса Тейлору Фритцу (4) будет противостоять итальянец Янник Синнер.

Мужчины. 1/4 финала

Не ранее 1:00 мск. Фритц (США, 4) – Синнер (Италия, 11)

Не ранее 4:00. Алькарас (Испания, 1) – Оже-Альяссим (Канада, 8)

Подробнее:

Не ранее 1:00 мск. Фритц (США, 4) – Синнер (Италия, 11)Не ранее 4:00. Алькарас (Испания, 1) – Оже-Альяссим (Канада, 8)

У женщин первая ракетка мира Ига Свёнтек померится силами с румынкой Сораной Кырстей, а чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана сразится с чешкой Каролиной Муховой.

Женщины. 1/4 финала

21:00. Мухова (Чехия, SR) – Рыбакина (Казахстан, 10)

22:30. Свёнтек (Польша, 1) – Кырстя (Румыния)

Подробнее:

21:00. Мухова (Чехия, SR) – Рыбакина (Казахстан, 10)22:30. Свёнтек (Польша, 1) – Кырстя (Румыния)

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».