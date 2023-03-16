Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

В ночь с 16 на 17 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт девятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание девятого игрового дня

Тейлор Фритц (США, 4) – Янник Синнер (Италия, 11) – начало — в 1:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – начало — примерно в 4:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.

Отметим, что второй год подряд данные соревнования из-за проблем со въездом в страну пропускает 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам.