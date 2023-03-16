Даниил Медведев высказался о ситуации с отказом Леси Цуренко играть с Ариной Соболенко

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) высказался о решении украинской спортсменки Леси Цуренко сняться с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за шока, который вызвал у неё разговор с главой WTA Стивом Саймоном.
«На этот вопрос трудно ответить. Прежде всего, мне определённо жаль всех украинских игроков из-за того, через что они проходят. Ситуацию с Цуренко я подробно не знаю. Это вопрос для неё и, может быть, немного для Соболенко, потому что я узнал об этом только на следующий день.
Если говорить о топ-игроках, конечно, на нас лежит ответственность. Всё зависит от того, как каждый человек в отдельности справится с этим. Я всегда говорил что, я за мир во всём мире и, честно говоря, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Медведева Sportskeeda.
- 16 марта 2023
-
10:30
-
10:06
-
09:35
-
09:19
-
06:33
-
06:18
-
04:40
-
04:16
-
04:15
-
04:13
-
03:58
-
03:31
-
03:22
-
03:10
-
02:59
-
02:39
-
00:50
-
00:29
-
00:19
-
00:17
- 15 марта 2023
-
23:54
-
23:40
-
23:18
-
22:53
-
22:28
-
22:22
-
22:18
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:29
-
21:14
-
20:44
-
20:31
-
20:04