Даниил Медведев высказался о ситуации с отказом Леси Цуренко играть с Ариной Соболенко

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) высказался о решении украинской спортсменки Леси Цуренко сняться с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за шока, который вызвал у неё разговор с главой WTA Стивом Саймоном.

«На этот вопрос трудно ответить. Прежде всего, мне определённо жаль всех украинских игроков из-за того, через что они проходят. Ситуацию с Цуренко я подробно не знаю. Это вопрос для неё и, может быть, немного для Соболенко, потому что я узнал об этом только на следующий день.

Если говорить о топ-игроках, конечно, на нас лежит ответственность. Всё зависит от того, как каждый человек в отдельности справится с этим. Я всегда говорил что, я за мир во всём мире и, честно говоря, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Медведева Sportskeeda.