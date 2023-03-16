Даниил Медведев: чем лучше выступаешь, тем больше давления. Рад, что оно вернулось

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) ответил на вопрос, как он справляется с давлением.

«Ну, мне нравится давление. Чем лучше выступаешь, тем больше давления. Забавно, помню, когда переходишь из юниоров в профессионалы, то чувствуешь большое давление. Так и есть. Когда играешь на челленджерах после фьючерсов, это воспринимается как большое давление. Всякий раз, как что-то такое случается в жизни, это воспринимается как большое давление. А через год уже думаешь: да не такое уж и большое. Это нормально. Чем большего пытаешься достичь — и не только в теннисе — тем больше давления. Порой от близких, от семьи, от болельщиков, прессы, СМИ — откуда угодно. А в теннисе большое давление означает, что хорошо выступаешь. И это здорово. Не знаю, повлияло ли на меня то, что я был первой ракеткой мира. Многие бывшие игроки говорили, что им было непросто с этим. Но для меня — нет. То было прекрасное чувство. Однако тогда мне не удавалось показывать хорошие результаты. Сейчас я очень рад, что хорошо играю в теннис. И очень рад, что давление вернулось (улыбается)», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.