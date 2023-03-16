Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: чем лучше выступаешь, тем больше давления. Рад, что оно вернулось

Даниил Медведев: чем лучше выступаешь, тем больше давления. Рад, что оно вернулось
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) ответил на вопрос, как он справляется с давлением.

«Ну, мне нравится давление. Чем лучше выступаешь, тем больше давления. Забавно, помню, когда переходишь из юниоров в профессионалы, то чувствуешь большое давление. Так и есть. Когда играешь на челленджерах после фьючерсов, это воспринимается как большое давление. Всякий раз, как что-то такое случается в жизни, это воспринимается как большое давление. А через год уже думаешь: да не такое уж и большое. Это нормально. Чем большего пытаешься достичь — и не только в теннисе — тем больше давления. Порой от близких, от семьи, от болельщиков, прессы, СМИ — откуда угодно. А в теннисе большое давление означает, что хорошо выступаешь. И это здорово. Не знаю, повлияло ли на меня то, что я был первой ракеткой мира. Многие бывшие игроки говорили, что им было непросто с этим. Но для меня — нет. То было прекрасное чувство. Однако тогда мне не удавалось показывать хорошие результаты. Сейчас я очень рад, что хорошо играю в теннис. И очень рад, что давление вернулось (улыбается)», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.

«Я за мир во всём мире». Медведев долго отвечал на каверзные вопросы перед полуфиналом «Я за мир во всём мире». Медведев долго отвечал на каверзные вопросы перед полуфиналом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023