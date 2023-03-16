Тиафо — об изменении отношения к теннису: просто увидел впереди себя Рублёва и Циципаса

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, что стало катализатором для изменения отношение к теннису.
«У меня очень скромное происхождение. Я пришёл в тур, когда мне было 18-19 лет. Не думаю, что был действительно готов к этому. Понимаете, я был молодым парнем с деньгами, который наслаждался своей жизнью. Сейчас я стал относиться к этому спокойнее.
Главным моментом было то, что я увидел впереди себя ровесников, с которыми играл в юниорах: Рублёва, Зверева, Циципаса. И что, я просто так позволю им ещё долго забирать себе все деньги? Я же с ними играл, иногда побеждал их. Но мне не хватало стабильности, и я решил, что нужно что-то менять.
Могу сказать, что слишком люблю эту игру, чтобы не понять её. Я собрал вокруг себя сплочённую команду. Думаю, сейчас я достаточно ответственный, и мне любопытно, насколько хорош я могу быть в этой игре», — сказал Тиафо на пресс-конференции.
- 16 марта 2023
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