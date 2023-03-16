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Веснина: фанаты будут на стороне Тиафо, но не вижу, кто сейчас может остановить Медведева

Веснина: фанаты будут на стороне Тиафо, но не вижу, кто сейчас может остановить Медведева
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина высказалась о предстоящей встрече российского теннисиста Даниила Медведева с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Тиафо сейчас на подъёме, играет вдохновенно. Он мотивирован, потому что выступает дома. Индиан-Уэллс всегда стоит особняком среди всех «Мастерсов», потому что многие мечтают победить именно на этом турнире.

Думаю, Тиафо понимает, что сейчас у него есть шанс, несмотря на потрясающую форму Дани. Тиафо будет бороться за победу и сделает всё возможное, потому что сейчас он играет очень вдохновенно.

Болельщики будут на стороне Фрэнсиса, но Даня сейчас в такой форме, что я не вижу, кто может остановить его. Всё зависит от его физической формы и травмы голеностопа — будет ли она его беспокоить. Для Дани движение по корту — это основное качество, которое приносит большое количество очков», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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